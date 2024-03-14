ALTIN FİYATLARI - 14 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 14 Mart 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 14 Mart 2024 gününde gram altın güne 2.186,74 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.945,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 14 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 14 Mart 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.186,74 liradan, çeyrek altın 3.881,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 14 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

14 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

14 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.186,74 TL 2.310,45 TL Çeyrek Altın 3.945,00 TL 4.064,00 TL Yarım Altın 7.890,00 TL 8.035,00 TL Tam Altın 16.119,00 TL 16.339,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.196,38 TL 2.221,66 TL Altın (TL/GR) 2.240,22 TL 2.240,66 TL Altın ($/kg) 69.380,00 $ 69.387,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

14 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.186,74 TL

Gram altın satış: 2.310,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.945,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.064,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.890,00 TL

Yarım altın satış: 8.035,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.119,00 TL

Tam altın satış: 16.339,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne ise sınırlı değer kaybıyla başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 2 bin 238 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER ABDA VERİLERİNDE

Analistler, altının ons fiyatının tarihi zirve seviyesine yakın seyrettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) şubatta tahminlerin üzerinde artış kaydetmesine karşın Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentiler değişiklik göstermedi. Bugün açıklanacak ÜFE'nin ise enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceği yakından takip ediliyor.

Söz konusu verinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçları verebileceğini belirten analistler, piyasalarda ÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,1 artış göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 10 ve haziranda yüzde 69 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç, 2 bin 160 ve 2 bin 140 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.