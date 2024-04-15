ALTIN FİYATLARI - 15 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 15 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 15 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.311,27 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.143,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 15 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 15 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.311,27 liradan, çeyrek altın 4.143,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 15 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

15 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

15 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.311,27 TL 2.447,45 TL Çeyrek Altın 4.143,00 TL 4.280,00 TL Yarım Altın 8.260,00 TL 8.586,00 TL Tam Altın 16.571,00 TL 16.967,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.305,05 TL 2.346,94 TL Altın (TL/GR) 2.546,96 TL 2.550,16 TL Altın ($/kg) 75.101,00 $ 75.111,00 $

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

15 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.311,27 TL

Gram altın satış: 2.447,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.143,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.280,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.260,00 TL

Yarım altın satış: 8.586,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.571,00 TL

Tam altın satış: 16.967,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

İran-İsrail arasındaki tansiyonun yükselmesiyle 2 bin 500 liranın üzerine çıkan altının gram fiyatı, iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için artan diplomatik çabalarla birlikte geriledi.

Tarihi zirvesini cuma günü (12 Nisan) 2 bin 431 dolara taşıyan ons altın, hafta sonu Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesinin ardından ilk işlem gününde 2 bin 372 dolara geriledi. Altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,60 primle 2358 dolardan işlem görüyor.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle 2 bin 500 lirayı aşan altının gramı ise aynı dakikalarda 2 bin 451 liradan alıcı buluyor.