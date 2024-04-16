ALTIN FİYATLARI - 16 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 16 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 16 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.343,16 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.199,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 16 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 16 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.343,16 liradan, çeyrek altın 4.199,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 16 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

16 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

16 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.343,16 TL 2.481,88 TL Çeyrek Altın 4.199,00 TL 4.340,00 TL Yarım Altın 8.376,00 TL 8.709,00 TL Tam Altın 16.803,00 TL 17.210,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.341,13 TL 2.377,91 TL Altın (TL/GR) 2.475,46 TL 2.475,85 TL Altın ($/kg) 75.906,00 $ 75.917,00 $

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

16 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.343,16 TL

Gram altın satış: 2.481,88 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.199,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.340,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.376,00 TL

Yarım altın satış: 8.709,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.803,00 TL

Tam altın satış: 17.210,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimlerin ardından cuma günü rekor seviyelerden gerileyen altın fiyatları yeni haftada hareketli bir seyir izliyor.

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentiler, Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimler şekillendiriyor. Cuma günü ons altın ve gram altın fiyatı tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra gerilemişti. Cuma günü ons altın 2431 doları gördükten sonra gerileyerek haftayı 2343 dolardan kapattı. 2529 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı sonrasında gerileyerek haftayı 2438 liradan kapattı.

Yeni haftaya yükseliş seyrinde başlayan altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününe rekor seviyede başladı.

Güne 2383 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2387 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2379 dolar, en yüksek ise 2392 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın ikinci işlem gününe 2483 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2489 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2477 lira, en yüksek ise 2494 lira seviyeleri görüldü.