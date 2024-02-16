ALTIN FİYATLARI - 16 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 16 Şubat 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 16 Şubat 2024 gününde gram altın güne 1.863,25 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.362,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 16 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 16 Şubat 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.863,25 liradan, çeyrek altın 3.362,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 16 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

16 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

16 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.863,25 TL 1.968,27 TL Çeyrek Altın 3.362,00 TL 3.418,00 TL Yarım Altın 6.744,00 TL 6.899,00 TL Tam Altın 13.386,00 TL 13.592,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.864,72 TL 1.880,83 TL Altın (TL/GR) 1.986,66 TL 1.986,93 TL Altın ($/kg) 64.143,00 $ 64.149,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

16 Şubat 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.863,25 TL

Gram altın satış: 1.968,27 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.362,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.418,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.744,00 TL

Yarım altın satış: 6.899,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.386,00 TL

Tam altın satış: 13.592,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

ABD'den gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini kuvvetlendirmesi ile bu hafta altın fiyatları sert düşüş yaşadı.

Hafta içinde dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününde saat 10.00 itibarıyla 1984 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 3343, Cumhuriyet altını ise 13.292 liradan fiyatlanıyor.

Altı günlük düşüş serisini dün sonlandıran altının ons fiyatı, 2004 dolar seviyesinde bulunuyor.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GEÇ BAŞLAYABİLİR

Analistler, bu hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine geç başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, emtia piyasalarında yön arayışının devam ettiğini söyledi.

ABD'de perakende satışların öngörülerin gerisinde kalmasının enflasyonun gelecek dönemde hız kaybedebileceğine yönelik tahminleri desteklediğini ifade eden analistler, perakende satışların ocakta yüzde 0,8 azalışla beklentilerin altında kalarak geçen yıl mart ayından sonraki en sert aylık düşüşünü kaydettiğine dikkati çekti.

Söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığın azaldığına işaret edebileceğini belirten analistler, Fed'in para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için daha çok verinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 40 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin ve 1990 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.