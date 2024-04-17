ALTIN FİYATLARI - 17 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 17 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 17 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.365,06 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.241,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 17 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 17 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.365,06 liradan, çeyrek altın 4.241,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 17 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

17 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

17 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.365,06 TL 2.506,47 TL Çeyrek Altın 4.241,00 TL 4.385,00 TL Yarım Altın 8.636,00 TL 8.901,00 TL Tam Altın 16.960,00 TL 17.251,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.364,80 TL 2.400,80 TL Altın (TL/GR) 2.488,29 TL 2.488,65 TL Altın ($/kg) 76.121,00 $ 76.131,00 $

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

17 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.365,06 TL

Gram altın satış: 2.506,47 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.241,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.385,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.636,00 TL

Yarım altın satış: 8.901,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.960,00 TL

Tam altın satış: 17.251,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Dün altının ons fiyatının yatay seyretmesine karşın, döviz kurunun yükselişine paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 2 bin 486 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 2 bin 490 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 265 liradan satılıyor.

ONS ALTIN TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE YAKIN

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda tarihi yüksek seviyelerine yakın bir seviyede 2 bin 380 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerini vurgulayarak, bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişelerin artmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Hem ABD'de açıklanan veriler hem de Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını belirten analistler, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin ise altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Analistler, para piyasalarında Powell sonrası, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimalinin haziranda yüzde 15, temmuzda yüzde 42, eylülde ise yüzde 67 ile fiyatlandığını söyledi.

Bugün, Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.