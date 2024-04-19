ALTIN FİYATLARI - 19 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 19 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 19 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.373,71 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.268,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 19 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 19 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.373,71 liradan, çeyrek altın 4.268,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 19 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

19 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

19 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.373,71 TL 2.520,05 TL Çeyrek Altın 4.268,00 TL 4.356,00 TL Yarım Altın 8.536,00 TL 8.922,00 TL Tam Altın 16.994,00 TL 17.317,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.380,96 TL 2.408,44 TL Altın (TL/GR) 2.501,70 TL 2.502,13 TL Altın ($/kg) 76.431,00 $ 76.446,00 $ Reşat Altını 17.039,47 TL 17.362,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

19 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.373,71 TL

Gram altın satış: 2.520,05 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.268,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.356,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.536,00 TL

Yarım altın satış: 8.922,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.994,00 TL

Tam altın satış: 17.317,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

ABD medyası, İsrail'in İran'a misilleme saldırısı başlattığını duyurdu. İran medyası ise, İsfahan kentinde havaalanı yakınında büyük patlamalar duyulduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve İsfahan üzerinde görülen 3 mini İHA'nın imha edildiğini açıkladı. İran'da bazı bölgelerdeki uçuşlar askıya alınırken, iki ülkeden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İsrail'in İran'a saldırdığı haberlerinin ardından uluslararası piyasalarda yükselen altının ons fiyatı 2 bin 417 dolara kadar çıktı.

Bir süredir yükseliş istikrarını sürdüren gram altın fiyatları da, haftanın son işlem gününde saldırı haberleriyle rekor seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının başlamasının ardından saat 9.45 itibarıyla 2 bin 496 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altında gün içerisinde en yüksek 2 bin 534 lira en düşük ise 2 bin 484 seviyesi görüldü.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 346 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 278 liradan satılıyor.