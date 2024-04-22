ALTIN FİYATLARI - 22 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 22 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 22 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.343,18 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.201,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 22 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 22 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.343,18 liradan, çeyrek altın 4.201,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 22 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

22 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

22 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.343,18 TL 2.492,11 TL Çeyrek Altın 4.201,00 TL 4.281,00 TL Yarım Altın 8.427,00 TL 8.745,00 TL Tam Altın 16.751,00 TL 17.047,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.349,53 TL 2.378,93 TL Altın (TL/GR) 2.474,06 TL 2.474,44 TL Altın ($/kg) 75.553,00 $ 75.561,00 $ Reşat Altını 16.783,47 TL 17.079,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

22 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.343,18 TL

Gram altın satış: 2.492,11 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.201,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.281,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.427,00 TL

Yarım altın satış: 8.745,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.751,00 TL

Tam altın satış: 17.047,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'daki gerilimin ardından ons altın yeni bir rekora imza attı. Buna bağlı olarak olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yükseldi. Ancak yatırımcıların 'güvenli liman'ı altın yeni haftaya düşüş ivmesinde başladı.

Haftanın ilk işlem gününe 2 bin 391 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2 bin 363 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 360 dolar, en yüksek ise 2 bin 391 dolar seviyeleri görüldü.

Geçen hafta cuma günü ons altın fiyatı 2 bin 417 doları gördükten sonra gerileyerek 2 bin 391 dolardan kapanmıştı.

Güne 2 bin 498 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2 bin 476 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 475 lira, en yüksek ise 2 bin 506 lira seviyeleri test edildi. Çeyrek altın 4 bin 289 liradan, 8 bin 760 liradan satılıyor.