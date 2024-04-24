ALTIN FİYATLARI - 24 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 24 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 24 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.266,04 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.063,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 24 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 24 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.266,04 liradan, çeyrek altın 4.063,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 24 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

24 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

24 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.266,04 TL 2.398,45 TL Çeyrek Altın 4.063,00 TL 4.120,00 TL Yarım Altın 8.148,00 TL 8.363,00 TL Tam Altın 16.200,00 TL 16.403,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.261,28 TL 2.288,81 TL Altın (TL/GR) 2.422,97 TL 2.423,37 TL Altın ($/kg) 74.093,00 $ 74.103,00 $ Reşat Altını 16.232,47 TL 16.435,95 TL

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

24 Nisan 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.266,04 TL

Gram altın satış: 2.398,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.063,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.120,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.148,00 TL

Yarım altın satış: 8.363,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.200,00 TL

Tam altın satış: 16.403,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

İsrail ile İran arasındaki gerilimde mevcut durum ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyesinden gerileyen altının ons fiyatı 2 bin 321 dolara kadar yükseldi.

Ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı ise saat 9.30 itibarıyla 2 bin 438 liradan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda başlama ihtimalinin yüzde 44 ve eylülde başlama olasılığının yüzde 69 ile fiyatlandığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.