ALTIN FİYATLARI - 26 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 26 Mart 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 26 Mart 2024 gününde gram altın güne 2.189,54 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.974,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 26 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 26 Mart 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.189,54 liradan, çeyrek altın 3.974,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 26 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

26 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

26 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.189,54 TL 2.313,10 TL Çeyrek Altın 3.974,00 TL 4.142,00 TL Yarım Altın 7.870,00 TL 8.036,00 TL Tam Altın 15.895,00 TL 16.397,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.193,47 TL 2.218,42 TL Altın (TL/GR) 2.252,34 TL 2.252,69 TL Altın ($/kg) 69.651,00 $ 69.661,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

26 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.189,54 TL

Gram altın satış: 2.313,10 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.974,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.142,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.870,00 TL

Yarım altın satış: 8.036,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.895,00 TL

Tam altın satış: 16.397,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 765 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da yatay seyirle 2 bin 170 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, Fed yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarında bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 70'e gerilediğini bildirdi. Bu dönemde Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali banka yetkililerinin açıklamalarından önce yüzde 75'te bulunuyordu.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirten analistler, özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.