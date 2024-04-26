ALTIN FİYATLARI - 26 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 26 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 26 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.277,17 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.070,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 26 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 26 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.277,17 liradan, çeyrek altın 4.070,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 26 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

26 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

26 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.277,17 TL 2.412,77 TL Çeyrek Altın 4.070,00 TL 4.131,00 TL Yarım Altın 8.178,00 TL 8.340,00 TL Tam Altın 16.254,00 TL 16.475,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.273,22 TL 2.306,45 TL Altın (TL/GR) 2.452,61 TL 2.453,06 TL Altın ($/kg) 74.923,00 $ 74.936,00 $ Reşat Altını 16.286,47 TL 16.286,47 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

26 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.277,17 TL

Gram altın satış: 2.412,77 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.070,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.131,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.178,00 TL

Yarım altın satış: 8.340,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.254,00 TL

Tam altın satış: 16.475,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Haftanın son gününde ons altın ve bankalar arası ABD doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2 bin 443 lira seviyesinde ilerliyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma gününe 2 bin 443 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 995 liradan alıcı buluyor.