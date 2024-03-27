ALTIN FİYATLARI - 27 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 27 Mart 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 27 Mart 2024 gününde gram altın güne 2.183,21 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.971,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 27 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 27 Mart 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.183,21 liradan, çeyrek altın 3.971,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

27 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

27 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.183,21 TL 2.310,99 TL Çeyrek Altın 3.971,00 TL 4.150,00 TL Yarım Altın 7.852,00 TL 8.034,00 TL Tam Altın 15.849,00 TL 16.261,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.186,62 TL 2.212,63 TL Altın (TL/GR) 2.272,40 TL 2.272,78 TL Altın ($/kg) 70.151,00 $ 70.161,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

27 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.183,21 TL

Gram altın satış: 2.310,99 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.971,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.150,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.852,00 TL

Yarım altın satış: 8.034,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.849,00 TL

Tam altın satış: 16.261,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizlik risk iştahını törpülerken, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında, önemli merkez bankalarının attığı şahin politika adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına yönelik belirsizlik ise devam ediyor.

Analistler, söz konusu belirsizliğin makroekonomik verilerden alınan sinyallerle azalabileceğini ifade ederek, ABD'de yarın açıklanacak büyüme verilerinin ve cuma günü Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.