ALTIN FİYATLARI - 27 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 27 Şubat 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 27 Şubat 2024 gününde gram altın güne 1.920,96 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.457,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 27 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 27 Şubat 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.920,96 liradan, çeyrek altın 3.457,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 27 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

27 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

27 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 12.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.920,96 TL 2.027,65 TL Çeyrek Altın 3.457,00 TL 3.502,00 TL Yarım Altın 6.931,00 TL 7.023,00 TL Tam Altın 13.842,00 TL 14.004,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.926,21 TL 1.938,13 TL Altın (TL/GR) 2.038,12 TL 2.038,48 TL Altın ($/kg) 65.124,00 $ 65.132,00 $

*Altın fiyatları 12.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

27 Şubat 2024 saat 12.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.920,96 TL

Gram altın satış: 2.027,65 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.457,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.502,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.931,00 TL

Yarım altın satış: 7.023,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.842,00 TL

Tam altın satış: 14.004,00 TL

*Altın fiyatları 12.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 36 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 2 bin 32 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 35 dolarda seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatındaki azalışa karşın dolar kurundaki yükselişle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 32 liradan tamamladı.

FAİZ İNİDİRİMİ ZAMANINDA BELİRSİZLİK

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesinin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını ifade ederek, hafta boyunca ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceği söyledi.

ABD'de yarın açıklanacak büyüme verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 16 ve haziranda yüzde 60 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.