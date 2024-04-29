ALTIN FİYATLARI - 29 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 29 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 29 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.249,44 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.020,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 29 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 29 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.249,44 liradan, çeyrek altın 4.020,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

29 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

29 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 13.20 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.249,44 TL 2.374,89 TL Çeyrek Altın 4.020,00 TL 4.067,00 TL Yarım Altın 8.066,00 TL 8.159,00 TL Tam Altın 16.057,00 TL 16.204,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.243,31 TL 2.269,22 TL Altın (TL/GR) 2.438,85 TL 2.439,23 TL Altın ($/kg) 74.929,00 $ 74.937,00 $ Reşat Altını 16.089,47 TL 16.236,95 TL

*Altın fiyatları 13.20'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

29 Nisan 2024 saat 13.20 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.249,44 TL

Gram altın satış: 2.374,89 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.020,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.067,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.066,00 TL

Yarım altın satış: 8.159,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.057,00 TL

Tam altın satış: 16.204,00 TL

*Altın fiyatları 13.20’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Geçen haftanın son işlem gününde altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 2 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise önceki kapanışının yüzde 0,4 altında başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 azalışla 2 bin 330 dolardan işlem görüyor.

FED’İN FAİZLERİ SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

FED Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, para piyasalarında, FED'in bu toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 12, temmuzda yüzde 30 ve eylülde yüzde 58 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

Bugün, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.