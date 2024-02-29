ALTIN FİYATLARI - 29 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 29 Şubat 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 29 Şubat 2024 gününde gram altın güne 1.924,10 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.450,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 29 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 29 Şubat 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.924,10 liradan, çeyrek altın 3.450,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 29 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

29 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

29 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.924,10 TL 2.035,98 TL Çeyrek Altın 3.450,00 TL 3.505,00 TL Yarım Altın 6.932,00 TL 7.051,00 TL Tam Altın 13.822,00 TL 14.039,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.928,43 TL 1.942,78TL Altın (TL/GR) 2.043,11 TL 2.043,35 TL Altın ($/kg) 65.103,00 $ 65.114,00 $

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

29 Şubat 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.924,10 TL

Gram altın satış: 2.035,98 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.450,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.505,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.932,00 TL

Yarım altın satış: 7.051,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.822,00 TL

Tam altın satış: 14.039,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 34 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 410 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 880 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 28 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, bu verinin ardından varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.