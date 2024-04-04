ALTIN FİYATLARI - 4 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 4 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 4 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.176,21 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.926,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 4 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 4 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.176,21 liradan, çeyrek altın 3.926,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 4 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

4 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

4 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.176,21 TL 2.307,39 TL Çeyrek Altın 3.926,00 TL 4.108,00 TL Yarım Altın 7.803,00 TL 8.166,00 TL Tam Altın 15.656,00 TL 15.981,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.180,46 TL 2.209,59 TL Altın (TL/GR) 2.356,02 TL 2.356,39 TL Altın ($/kg) 73.416,00 $ 73.428,00 $

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

4 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.176,21 TL

Gram altın satış: 2.307,39 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.926,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.108,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.803,00 TL

Yarım altın satış: 8.166,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.656,00 TL

Tam altın satış: 15.981,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Gram altının fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 357 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 30 liradan satılıyor.

Altının dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 2 bin 363 liradan tamamladı.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Dün yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak 2 bin 300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 296 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı nedeniyle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirtti.