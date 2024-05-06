ALTIN FİYATLARI - 6 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 6 Mayıs 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 6 Mayıs 2024 gününde gram altın güne 2.216,56 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.962,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 6 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 6 Mayıs 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.216,56 liradan, çeyrek altın 3.962,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 6 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

6 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

6 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.216,56 TL 2.346,90 TL Çeyrek Altın 3.962,00 TL 4.018,00 TL Yarım Altın 7.948,00 TL 8.037,00 TL Tam Altın 15.822,00 TL 16.002,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.214,94 TL 2.244,46 TL Altın (TL/GR) 2.406,13 TL 2.406,55 TL Altın ($/kg) 74.030,00 $ 74.043,00 $ Reşat Altını 15.854,47 TL 16.034,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

6 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.216,56 TL

Gram altın satış: 2.346,90 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.962,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.018,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.948,00 TL

Yarım altın satış: 8.037,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.822,00 TL

Tam altın satış: 16.002,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın Fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz hafta düşüş trendine giren altın fiyatları yeni haftaya yükseliş seyrinde başladı.

Haftanın ilk işlem gününe 2 bin 301 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 313 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2291 dolar, en yüksek ise 2315 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2 bin 393 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 406 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 375 lira, en yüksek ise 2 bin 410 lira seviyeleri test edildi.

Ons altın cuma günü 2 bin 320 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2 bin 301 dolardan kapattı. Gram altın ise cuma günü 2 bin 393 liradan kapandı. Çeyrek ise önceki kapanışını 3 bin 913 liradan yapmıştı. Haftalık bazda altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti.