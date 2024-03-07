ALTIN FİYATLARI - 7 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 7 Mart 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 7 Mart 2024 gününde gram altın güne 2.096,01 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.770,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 7 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 7 Mart 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.096,01 liradan, çeyrek altın 3.770,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 7 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

7 Mart 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

7 Mart 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.096,01 TL 2.217,20 TL Çeyrek Altın 3.770,00 TL 3.830,00 TL Yarım Altın 7.561,00 TL 7.705,00 TL Tam Altın 15.101,00 TL 15.436,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.099,01 TL 2.130,04 TL Altın (TL/GR) 2.206,59 TL 2.206,91 TL Altın ($/kg) 68.950,00 $ 68.961,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

7 Mart 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.096,01 TL

Gram altın satış: 2.217,20 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.770,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.830,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.561,00 TL

Yarım altın satış: 7.705,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.101,00 TL

Tam altın satış: 15.436,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Son günlerde hızlı bir yükseliş seyrine giren altın fiyatlarında rekor serisi bugün de devam etti. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları haftanın dördüncü gününe de yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı 2 bin 200 lira eşiğini de aşarak tarihi rekor kırdı. Gram altın 2.206 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise bugün 3 bin 607 liradan satılıyor.

Gram altın bir önceki gün kapanışını 2 bin 192 TL seviyesinden yapmıştı. Çeyrek altın ise 3 bin 584 TL'den kapanış yapmıştı.

Ons altın spot piyasada, yüzde 0,46 yükselerek 2 bin 161 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altının gram tarafındaki fiyatlamasını hem ons altın hem de dolar/TL'deki gelişmeler etkiledi.