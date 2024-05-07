ALTIN FİYATLARI - 7 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 7 Mayıs 2024 gününde gram altın güne 2.200,83 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.934,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 7 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 7 Mayıs 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.200,83 liradan, çeyrek altın 3.934,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 7 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

7 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

7 Mayıs 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.200,83 TL 2.334,05 TL Çeyrek Altın 3.934,00 TL 3.996,00 TL Yarım Altın 7.890,00 TL 7.991,00 TL Tam Altın 15.708,00 TL 15.910,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.200,37 TL 2.229,38 TL Altın (TL/GR) 2.406,80 TL 2.407,14 TL Altın ($/kg) 74.201,00 $ 74.211,00 $ Reşat Altını 15.738,47 TL 15.940,95 TL

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

7 Mayıs 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.200,83 TL

Gram altın satış: 2.334,05 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.934,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.996,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.890,00 TL

Yarım altın satış: 7.991,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.708,00 TL

Tam altın satış: 15.910,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın Fiyatlarında son durum

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 2 bin 410 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 395 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel yükselen gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 2 bin 410 liradan tamamladı.

FED'İN POLİTİKA FAİZİNİ DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR

Altının onsu ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlaması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle en az bir faiz indirimine imza atacağının öngörüldüğünü, bu adımın eylül ayında atılacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını belirtti.

"TAHVİL FAİZLERİ ALTININ MALİYETİNİ AZALTIYOR"

Enflasyon endişelerinin azalmasının tahvil faizlerindeki düşüşü desteklediğini dile getiren analistler, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini azalttığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro bölgesinde perakende satışlar ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.