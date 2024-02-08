ALTIN FİYATLARI - 8 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 8 Şubat 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 8 Şubat 2024 gününde gram altın güne 1.872,55 liradan başladı, çeyrek altın ise 3.357,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 8 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 8 Şubat 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 1.872,55 liradan, çeyrek altın 3.357,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 8 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

8 Şubat 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

8 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 11.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 1.872,55 TL 1.978,61 TL Çeyrek Altın 3.357,00 TL 3.436,00 TL Yarım Altın 6.736,00 TL 6.852,00 TL Tam Altın 13.389,00 TL 13.579,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 1.876,39 TL 1.890,84 TL Altın (TL/GR) 1.999,25 TL 1.999,46 TL Altın ($/kg) 65.008,00 $ 65.016,00 $

*Altın fiyatları 11.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

8 Şubat 2024 saat 11.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.872,55 TL

Gram altın satış: 1.978,61 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.357,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.436,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.736,00 TL

Yarım altın satış: 6.852,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.389,00 TL

Tam altın satış: 13.579,00 TL

*Altın fiyatları 11.30’da yazılmıştır.

Altın piyasasında son durum

Altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 9.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1999 lira seviyesinde alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

Dün ABD'deki 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşten destek alan altının ons fiyatı günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 2 bin 35 dolardan tamamlarken, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine devam ettiğini kaydederek, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bankanın bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceğini dile getirdi. Faizleri erken düşürmenin hata olacağına dikkati çeken Mester, bu yıl üç faiz indirimine sıcak baktığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyon konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz istenilen noktaya gelinmediğini ifade ederek güçlü bir iş gücü piyasasının olduğu ortamda, ABD'nin bu yıl resesyondan kaçınmasının "oldukça umut verici göründüğünü" belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.