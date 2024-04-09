ALTIN FİYATLARI - 9 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 9 Nisan 2024 - Yurttaşlar gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL aramaları yapıyor. 9 Nisan 2024 gününde gram altın güne 2.321,03 liradan başladı, çeyrek altın ise 4.186,00 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın kaç tl? 9 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu detayları haberimizde!

ALTIN FİYATLARI 9 Nisan 2024 | Bugün İstanbul serbest piyasada 22 ayar gram altın 2.321,03 liradan, çeyrek altın 4.186,00 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar altın fiyatları ne kadar oldu aramasını yapıyor. Peki, Gram altın kaç tl? Altın fiyatları ne oldu? 9 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları:

9 Nisan 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

9 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) 22 Ayar Gram Altın 2.321,03 TL 2.461,89 TL Çeyrek Altın 4.186,00 TL 4.563,00 TL Yarım Altın 8.322,00 TL 8.742,00 TL Tam Altın 16.721,00 TL 17.148,00 TL 22 Ayar Bilezik Altın 2.326,80 TL 2.362,75 TL Altın (TL/GR) 2.447,28 TL 2.447,65 TL Altın ($/kg) 75.593,00 $ 75.602,00 $

*Altın fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

ALTIN FİYATLARI

9 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.321,03 TL

Gram altın satış: 2.461,89 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.186,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.563,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.322,00 TL

Yarım altın satış: 8.742,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.721,00 TL

Tam altın satış: 17.148,00 TL

*Altın fiyatları 09.30’da yazılmıştır.

Altın fiyatlarında son durum

Piyasalar, yeni işaretler için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve enflasyon verisini bekliyor.

2348 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,23 primle 2345 dolarda bulundu. Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle 2432 liraya kadar çıkarken, çeyrek altın 4 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 760 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 354 dolar seviyesinin test ederek rekor yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 344 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.