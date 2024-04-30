Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı

Altının gram fiyatı haftanın ikinci işlem günü olan 30 Nisan 2024 Salı gününe de düşüşle başladı. Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 422 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı.

Serbest piyasada gram altın haftanın ikinci gününde 2 bin 421 liradan geri alınırken 2 bin 422 liradan da satışa sunuluyor. Altının gram fiyatı dün 2 bin 440 liradan tamamladı.

Altın yatırımcısının gram altınla birlikte en çok tercih ettiği çeyrek altın ise bugün, 3 bin 948 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 4 bin 043 lira olarak belirlendi.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 320 dolardan işlem görüyor.

Diğer altın çeşitlerinde ise durum şöyle:

Gram Altın: Alış 2.421,88 - Satış 2.422,25

Çeyrek Altın: Alış 3.948,00 - Satış 4.043,00

Yarım Altın: Alış 7.921,00 - Satış 8.111,00

Tam Altın: Alış 15.786,00 - Satış 16.111,00

Cumhuriyet Altını: Alış 16.196,00 - Satış 16.444,00

Ata Altın: Alış 16.117,25 - Satış 16.564,40

Ons Altın: Alış 2.313,39 - Satış 2.319,70

Has Altın: Alış 2.421,88 - Satış 2.422,25

22 Ayar Bilezik: Alış 2.208,97 - Satış 2.361,39

18 Ayar Altın: Alış 1.782,67 - Satış 1.786,63

14 Ayar Altın: Alış 1.300,60 - Satış 1.735,42

Gremse Altın: Alış 39.072,13 - Satış 40.015,59

İki Buçuk Altın: Alış 39.072,13 - Satış 39.746,38

Beşli Altın: Alış 79.121,06 - Satış 80.765,42

0.25 Gram Altın: Alış 605,47 - Satış 605,56

0.50 Gram Altın: Alış 1.210,94 - Satış 1.211,13

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentilerin altının ons fiyatını baskıladığını ifade ederek, bankanın bu yıl bir faiz indirimine gidebileceğine ilişkin fiyatlamaların öne çıktığını dile getirdi.

Yarın açıklanacak Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.