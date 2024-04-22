Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta cuma günü rekor seviyeleri test ettikten sonra, haftaya düşüşle başladı. Gram altın 2 bin 476 liradan işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta Orta Doğu'daki gerilimin ardından ons altın yeni bir rekora imza attı. Buna bağlı olarak olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatları da yükseldi. Ancak yatırımcıların 'güvenli liman'ı altın yeni haftaya düşüş ivmesinde başladı.

Haftanın ilk işlem gününe 2 bin 391 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2 bin 363 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 2 bin 360 dolar, en yüksek ise 2 bin 391 dolar seviyeleri görüldü.

Geçen hafta cuma günü ons altın fiyatı 2 bin 417 doları gördükten sonra gerileyerek 2 bin 391 dolardan kapanmıştı.

Güne 2 bin 498 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2 bin 476 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 475 lira, en yüksek ise 2 bin 506 lira seviyeleri test edildi. Çeyrek altın 4 bin 289 liradan, 8 bin 760 liradan satılıyor.