Altın fiyatları haftaya rekorla başladı

Gram altın, hem ons altın hem de dolar/TL'nin etkisiyle fiyatlanmaya devam etti. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.048 Türk lirası ile rekor seviyeyi gördü.

Ekonomi 26.02.2024 09:53 Giriş: 26.02.2024 09:53

Güncelleme: 26.02.2024 09:58 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos