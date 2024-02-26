Altın fiyatları haftaya rekorla başladı
Gram altın, hem ons altın hem de dolar/TL'nin etkisiyle fiyatlanmaya devam etti. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.048 Türk lirası ile rekor seviyeyi gördü.
Ons altın fiyatı, gücünü koruyan doların baskısı altında kalarak aşağı yönlü hareket ediyor. Öte yandan, Ortadoğu'da yükselen gerilim nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına talep arkarken; sarı maden geçtiğimiz cuma günü 2041 dolara yükselerek 2 haftanın zirvesini gördü.
2029 - 2036 dolar arasında işlem gören ons altın, yüzde 0,15 düşüşle 2032 dolarda bulundu.
Gram altın, sığ piyasada dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 2048 liraya taşırken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 2033 liradan alıcı buldu.
Serbest piyasada güncel verilerde, çeyrek altın 3.343,83 liradan, gram altın 2.145,73 liradan, yarım altın 6.687,66 liradan işlem görüyor.