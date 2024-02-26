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Altın fiyatları haftaya rekorla başladı

Gram altın, hem ons altın hem de dolar/TL'nin etkisiyle fiyatlanmaya devam etti. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.048 Türk lirası ile rekor seviyeyi gördü.

Ekonomi
  • 26.02.2024 09:53
  • Giriş: 26.02.2024 09:53
  • Güncelleme: 26.02.2024 09:58
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları haftaya rekorla başladı
Fotoğraf: Depophotos

Ons altın fiyatı, gücünü koruyan doların baskısı altında kalarak aşağı yönlü hareket ediyor. Öte yandan, Ortadoğu'da yükselen gerilim nedeniyle güvenli liman olarak görülen altına talep arkarken; sarı maden geçtiğimiz cuma günü 2041 dolara yükselerek 2 haftanın zirvesini gördü.

2029 - 2036 dolar arasında işlem gören ons altın, yüzde 0,15 düşüşle 2032 dolarda bulundu.

Gram altın, sığ piyasada dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 2048 liraya taşırken; şu dakikalarda yüzde 0,02 primle 2033 liradan alıcı buldu.

Serbest piyasada güncel verilerde, çeyrek altın 3.343,83 liradan, gram altın 2.145,73 liradan, yarım altın 6.687,66 liradan işlem görüyor.

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