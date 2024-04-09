Altın fiyatları rekor seviyede

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Güne rekor seviyede başlayan altının gramı 2 bin 432 TL'den işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, dünya merkez bankası alımlarından destek bularak yükselirken, dün gördüğü zirve seviyesinde seyrediyor.

Piyasalar, yeni işaretler için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve enflasyon verisini bekliyor.

2348 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.27 itibarıyla yüzde 0,23 primle 2345 dolarda bulundu. Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle 2432 liraya kadar çıkarken, çeyrek altın 4 bin 370 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 760 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 354 dolar seviyesinin test ederek rekor yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 344 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti.

Dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta sabit kaldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.