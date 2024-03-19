Altın fiyatları sakinledi

Ons altın fiyatı, yeni haftaya dolar endeksindeki yükselişle baskı altında başladı. Haftanın ikinci işlem gününe de sakin başlayan gram altın, 2 bin 242 liradan alıcı buluyor.

Ons altın fiyatı Fed'in açıklayacağı faiz kararı öncesinde başlıca para birimleri karşısında güçlenen doların etkisiyle zayıflamaya devam ediyor. Gram ve çeyrek altın ise yatay seyrediyor.

Ons altın, bugün yüzde 0,23 düşüşle 2 bin 155 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki gelişmelerden etkilenerek sakinledi.

Serbest piyasada gram altın fiyatları 2 bin 242 TL civarındayken Kapalıçarşı’da gram altın fiyatları 2 bin 485 TL’den alıcı buluyor. Gram altın dünkü kapanışını 2 bin 243 liradan yapmıştı.

Çeyrek altın 3 bin 781, Cumhuriyet altını ise 16 bin 134 liradan işlem görüyor.

FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Yarın Fed, Perşembe günü ise TCMB faiz kararlarını açıklayacak. Doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksinin yükselmesi ONS altına değer kaybettiriyor.

Piyasalar, Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakıyor. Yatırımcılar, Fed'in faiz toplantısının ardından yapacağı açıklamada faiz indirimine dair ipuçlarını arayacak. Yatırımcılar, haziran ayında faiz indirimine ilişkin beklentileri zayıflamaya başladı.

Ekonomistler Merkez Bankası'nın ise faiz artışına gideceği beklentisinde. TCMB'nin 250 ya da 500 baz puan artırması bekleniyor.