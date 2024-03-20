Altın fiyatları yatay seyrediyor

Yeni haftada yatay bir seyirde hareket eden altının gramı 2 bin 246 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise bugün 4 bin 086 TL'den işlem görüyor.

Geçtiğimiz hafta yükseliş seyrinde hareket eden gram altın yeni haftada sakin bir seyir izliyor.

Altının gramı haftanın üçüncü işlem gününe yatay başlamasının ardından 2 bin 246 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 086 lira, Cumhuriyet altını 16 bin 590 lira seviyesinde.

Altın fiyatları tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksine karşın sınırlı bantta hareket ediyor.

Altının onsu, ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın yarın para politikasının geleceğine ilişkin vereceği mesajlar öncesi günü 0,2 değer kazancıyla 2 bin 161 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 2 bin 156 dolardan alıcı buluyor.

Fed'in yarın ve mayısta yapacağı toplantılarda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine haziranda başlayacağı yönündeki beklentiler zayıflamayı sürdürüyor.

Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası (BoJ) negatif faizleri sonlandırarak 17 yıl sonra ilk kez faiz artırırken, İngiltere Merkez Bankasını faiz toplantısı da yatırımcıların odağında bulunuyor.