Altın fiyatları zirveye yakın seyrediyor: Gözler kritik veride

Altın fiyatları tarihi rekoruna yakın seviyede işlem görüyor. Altın piyasasında gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrilirken, verilerle birlikte altın fiyatlarının yön bulması bekleniyor. Altının gram fiyatı ise, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 442 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün 2,447 TL'ye çıkarak rekor kıran gram altın 2 bin 442 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altının gram fiyatı dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel artarken, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,3 artışla 2 bin 440 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 442 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4 bin 420 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 960 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 365 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1'lik değer kazancıyla 2 bin 354 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) haziranda faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleşirken, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesi bekleniyor.

Analistler, ABD'de TÜFE verisinin yanı sıra Fed son toplantı tutanaklarının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtti.