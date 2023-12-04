Altın fiyatlarında rekor: 2 bin lirayı zorluyor

Ons altın Ağustos 2020'deki seviyesine ulaştı ve 2 bin 140 dolar seviyelerini gördü. Gram altın ise 2 bin lira seviyesini zorladı.

Ekonomi 04.12.2023 09:27 Giriş: 04.12.2023 09:27

Güncelleme: 04.12.2023 09:38 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

Altın fiyatlarında artış sürüyor. Ons altın bugün sabah itibariyle 2 bin 140 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylelikle altın fiyatları Ağustos 2020'deki seviyesi ulaştı. 2148,11 doları gören altın tüm zamanların en yüksek seviyesini aştı. Daha sonra ise kısmi geri çekilme yaşandı. Ons altın fiyatları 2 bin 87 dolara kadar geriledi. Gram altın ise 2 bin lira seviyelerini zorlandı. Ancak daha sonra gram altın 1939 lira seviyesine düştü. Çeyrek altın ise 3 bin 231 liradan işlem görüyor.