Altın fiyatlarında sert düşüş

Dün 2 bin 420 seviyelerinde işlem gören gram altın güne sert düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 2 bin 383 liradan işlem görüyor.

Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın, geçtiğimiz haftalarda kırdığı rekorların ardından büyük bir düşüş yaşadı.

Geçtiğimiz hafta ise dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından, haftanın üçüncü işlem gününe sert düşüşle başladı.

Serbest piyasada gram altın haftanın üçüncü gününde 2 bin 383 lira seviyesinde. Altının gram fiyatı dün 2 bin 420 liradan tamamladı.

Altın yatırımcısının gram altınla birlikte en çok tercih ettiği çeyrek altın ise bugün, 3 bin 908 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı 4 bin 008 lira olarak belirlendi.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 288 dolardan işlem görüyor.

Ons altın fiyatı, üst üste üçüncü ayı pozitif tarafta tamamlarken; yatırımcılar bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve verilecek mesajlara odaklandı. Fed'in faiz kararı Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı ise 21.30'da gerçekleşecek.

Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutacağına yönelik beklentiler, altının ons fiyatını baskılarken; altının Fed'den gelecek mesajlara göre yön bulması bekleniyor.