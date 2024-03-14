Altın fiyatlarında son durum
Gram altın haftanın dördüncü işlem gününe 2 bin 240 TL'den başladı. Gram dünkü kapanışını 2 bin 241 TL'den yapmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hafta içinde 2 bin 251 liraya çıkarak rekor kıran gram altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor.
Dün akşam kapanışı 2 bin 241 liradan yapan gram altın fiyatı 14 Mart Perşembe günü 2 bin 240 TL'ye yükseldi.
Bir önceki kapanışı 3 bin 664 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 947 TL'den işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.351,55
Satış: 14.622,72
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.153,35
Satış: 7.333,79
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.351,55
Satış: 14.622,72
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.172,97
Satış: 2.173,24