Altın fiyatlarında son durum

Gram altın haftanın dördüncü işlem gününe 2 bin 240 TL'den başladı. Gram dünkü kapanışını 2 bin 241 TL'den yapmıştı.

Hafta içinde 2 bin 251 liraya çıkarak rekor kıran gram altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor.

Dün akşam kapanışı 2 bin 241 liradan yapan gram altın fiyatı 14 Mart Perşembe günü 2 bin 240 TL'ye yükseldi.

Bir önceki kapanışı 3 bin 664 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 947 TL'den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 14.351,55

Satış: 14.622,72

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.153,35

Satış: 7.333,79

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 14.351,55

Satış: 14.622,72

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.172,97

Satış: 2.173,24



