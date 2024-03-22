Altın fiyatlarında son durum

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası rekor seviyeye yükselen altının ons fiyatı, güne 2 bin 174 dolardan başladı. Gram altın ise 2 bin 246 TL'den fiyatlanıyor.

Altın fiyatları ons değerindeki son dakika hareketliliğine bağlı olarak değişiyor. Bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının ardından rekor kıran altın fiyatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının ardından ise düşüş yaşadı.

Haftanın son işlem gününe sınırlı yükselişle başlayan gram altın fiyatı bugün 2 bin 246 TL'den işlem görüyor. Gram bir önceki kapanışı 2 bin 242 liradan yapmıştı.

Bir önceki kapanışı 3 bin 667 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 674 TL'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası Fed'in 20 Mart'ta politika faizini sabit bıraktığını açıklamasının ardından altının onsu 2 bin 222 dolara kadar çıktı ve altın fiyatları yükseldi. Merkez Bankası ise 21 Mart'ta faiz artırımına gitmesiyle altın fiyatları geriledi. Banka yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı.