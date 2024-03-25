Altın fiyatlarında son durum

Gram altın güne 2 bin 237 liradan başladı. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.

Ekonomi 25.03.2024 10:12 Giriş: 25.03.2024 10:12

Güncelleme: 25.03.2024 10:14 Kaynak: Haber Merkezi

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