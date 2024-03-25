Altın fiyatlarında son durum
Gram altın güne 2 bin 237 liradan başladı. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.
Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz hafta tarihi rekor kıran gram altın haftayı değer kaybıyla kapattı. Altın fiyatları, 25 Mart Pazartesi gününe yükselişle başladı.
Gram altın 2.237 liradan işlem görüyor. Spot altın ons başına 2.170 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.237 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir önceki kapanışı 2 bin 225 TL'den yapan gram altın bugün 2 bin 237 TL'ye kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 3 bin 639 TL'den kapanış yaparken; şu anda 3 bin 662 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.239,85
Satış: 2.240,19
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.173,76
Satış: 2.174,04
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.583,76
Satış: 3.662,71
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.335,04
Satış: 14.512,24
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.145,12
Satış: 7.325,42
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.335,04
Satış: 14.606,05