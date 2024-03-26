Altın fiyatlarında son durum

Geçtiğimiz haftalarda hızlı yükselen altın fiyatları yatay seyirde. Gram alın 2 bin 247 liradan işlem görüyor.

Geçtiğimiz haftalarda hızlı bir yükseliş seyrine girerek tarihi zirve seviyesine çıkan altın haftanın ikinci gününe yatay başladı.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimini ne zaman başlayacağına yönelik karışık sinyallerin etkisiyle yatay seyretti. Ons altın, bugün yüzde 0,01 yükselişle 2.172 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi. Gram altın 2,247 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.728 Türk Lirası'ndan el değiştirdi.

Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak bilinen kişisel tüketici harcamaları (PCE) verisine odaklandı.

Piyasalarda bugün takip edilecek diğer veriler şöyle:

• 10.00 Almanya, nisan ayı Gfk tüketici güven endeksi

• 15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

• 16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

• 17.00 ABD, mart ayı New York Fed tüketici güven endeksi

• 17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed Sanayi Endeksi