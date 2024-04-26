Altın fiyatlarında son durum
Gram altın, güne 2 bin 448 liradan işlem görerek başladı. Spot altın ons başına 2 bin 436 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2 bin 443 lira seviyesinde ilerliyor.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma gününe 2 bin 443 TL'den başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 995 liradan alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı:
Alış: 2.442,71
Satış: 2.443,02
Ons altın fiyatı:
Alış: 2.333,77
Satış: 2.334,15
Çeyrek altın fiyatı:
Alış: 3.908,33
Satış: 3.994,33
Cumhuriyet altını fiyatı:
Alış: 15.633,31
Satış: 15.928,48
Yarım altın fiyatı:
Alış: 7.792,23
Satış: 7.988,67
Ziynet altın fiyatı:
Alış: 15.633,31
Satış: 15.928,48
Ata altını fiyatı:
Alış: 16.466,33
Satış: 16.886,95
14 ayar altın bilezik fiyatı:
Alış: 1.339,99
Satış: 1.771,07
22 ayar altın bilezik fiyatı:
Alış: 2.272,99
Satış: 2.413,48