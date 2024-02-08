Altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor

Altın fiyatları perşembe gününe de yüksek seyirde başladı. Altının gram fiyatı 2 bin lira, çeyrek altın 3 bin 357 liradan satılıyor.

Altın fiyatlarındaki yükseliş haftanın dördüncü gününde de devam ediyor.

Önceki haftalarda 2 bin TL sınırında kalan gram altın bu hafta 2 bin TL sınırını aşmıştı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün 2 bin 33 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 2 bin lira, çeyrek altın 3 bin 357 liradan satılıyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1996 lira, en yüksek ise 2005 lira seviyeleri test edildi.

Yarım altın 6 bin 733 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 406 liradan işlem görüyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon raporu toplantısında vereceği mesajları takip edecek.

Küresel piyasaların odağında Fed'e yönelik mesajlar bulunuyor.

Dün açıklamalarda bulunan bazı Fed yetkilileri enflasyonun yüzde 2'ye düştüğünden emin olana kadar faiz indirimini ertelemek istediklerini belirtseler de çoğunlukla Fed Başkanı Jerome Powell'ın son mesajını tekrarladılar.

Piyasalar hala mayıs ayından itibaren faiz indirimi olasılığını yüzde 80 olarak fiyatlıyor. Vadeli işlemler 2024'ün tamamı için geçen hafta 145 baz puan olarak gözüken tahminden sonra şu anda yaklaşık 120 baz puanlık bir faiz indirimine işaret ediyor.