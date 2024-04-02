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Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın fiyatlarındaki yükseliş seyri devam ediyor. Gram altının fiyatı 2 bin 340 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 961 işlem görüyor.

Ekonomi
  • 02.04.2024 09:58
  • Giriş: 02.04.2024 09:58
  • Güncelleme: 02.04.2024 10:06
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
Fotoğraf: Depophotos

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin Fed'in ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştireceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseliş gösteriyor.

Altının ons fiyatı 2 bin 255 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 2 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 3 bin 961 liradan işlem görüyor.

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