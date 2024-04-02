Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor
Altın fiyatlarındaki yükseliş seyri devam ediyor. Gram altının fiyatı 2 bin 340 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 961 işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin Fed'in ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştireceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükseliş gösteriyor.
Altının ons fiyatı 2 bin 255 dolar seviyesinde seyrediyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak 2 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 3 bin 961 liradan işlem görüyor.