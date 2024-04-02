Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın fiyatlarındaki yükseliş seyri devam ediyor. Gram altının fiyatı 2 bin 340 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 961 işlem görüyor.

Ekonomi 02.04.2024 09:58 Giriş: 02.04.2024 09:58

Güncelleme: 02.04.2024 10:06 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos