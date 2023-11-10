Altın güne yükselişle başladı
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 sıralarında yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.795 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını ise 12.060 liradan satılıyor.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.795 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,47 primle 1.791 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.795 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.960 liradan, Cumhuriyet altını 12.060 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.950 dolar seviyesinde bulunuyor.