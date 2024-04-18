Altın güne yükselişle başladı

Altın fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor. Güne yükselişle başlayan ons altın 2 bin 377 dolardan işlem görüyor. Altının gramı haftanın işlem gününe 2 bin 485 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatları, Ortadoğu'da çatışmaların yayılabileceği endişeleri ile yükselişini sürdürdü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 2 bin 360 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2 bin 377 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.

Güne 2 bin 457 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2485 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2 bin 456 lira, en yüksek ise 2 bin 486 lira seviyeleri görüldü. Çeyrek altın ise 4 bin 085 Türk lirasından el değiştirdi.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği sinyaline rağmen pozitif duruşunu korudu.

Fiyatlardaki yükselişte altına ilişkin 'güvenli liman' talebi etkili oldu.