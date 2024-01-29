Altın haftanın ilk iş gününe nasıl başladı?

Gram altın haftaya sınırlı yükselişle başladı. Gram altın 1976 liradan işlem görürken, çeyrek altın 3350 liradan fiyatlanıyor.

Haftanın ilk işlem gününe 2018 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2025 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 2018 dolar, en yüksek ise 2028 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1958 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda yükselerek 1976 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1958 lira, en yüksek ise 1981 lira seviyeleri test edildi.

Çeyrek 3350 liradan fiyatlanırken, yarım altın 6699 liradan işlem görüyor.

FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi zamanlamasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin son gelen veriler önemle takip ediliyor.

Bu hafta çarşamba günü Fed yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti faizin değiştirilmemesi yönünde. Fed’in enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz indirimine gitmesi beklenmiyor. ABD’de son açıklanan enflasyon verisi yükseliş göstermişti.

Öte yandan altın fiyatları son 2 haftayı da düşüşle kapattı. Özellikle piyasalarda Fed’in faiz indirimine yönelik belirsizlikler altında dalgalı bir seyre neden oluyor.