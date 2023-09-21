Altın Koza’da ‘Ceylin’ protestosu

Adana’da çekimleri tamamlanan ve Altın Koza Film Festivali’nde finale kalan ‘Ceylin’ adlı filmin galasında eylem yapıldı. Yönetmen Ozan Sihay, filmde Tufan Şimşekcan ile beraber yönetmenlik yapmasına rağmen adının filmde geçmediğini öne sürerek durumu protesto etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında 30. kez sinemaseverlerle buluşan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin üçüncü gün programıyla devam etti.

Altın Koza'da yarışan "Ceylin" filminin gösterimi öncesinde yönetmen Ozan Sihay ve film ekibi bir protesto gerçekleştirdi.

30. Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film dalında yarışmaya katılan 'Ceylin' filminde Tufan Şimşekcan ve Ozan Sihay'ın beraber yönetmenlik yaptıkları ancak Siyah'ın isminin kullanılmadığı iddia edildi.

Filmin gösterimi öncesinde yönetmen Ozan Sihay ve film ekibi durumu protesto etti.

Yapılan protestoda, "Sözleşme varsa adım nerede!", "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 19. ve 20. maddesine göre 'ifade özgürlüğü' yayma ve barış içinde toplanma' hakkımı kullanıyorum", "Co-Director derken?" pankartları yer aldı.

Filmimizin galası bugün Esas 01 Burda AVM’de PGM Sahnede. 20:30’da başlayacak fakat yer bulabilmek adına mümkün olduğunca erken gelmeye çalışınız. Bu arada filmin yönetmeni olarak galaya davet bile edilmedim o yüzden ben de erken gidip bilet alacağım.🤦🏻‍♂️ @altinkozaff https://t.co/QAb2BunCra — Ozan Sihay (@ozan_sihay) September 21, 2023

YÖNETMEN OZAH SİHAY: YÖNETMENİ OLDUĞUM FİLME DAVET EDİLMEDİM



Yönetmen Ozan Sihay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Filmimizin galası bugün Esas 01 Burda AVM’de PGM Sahnede. 20:30’da başlayacak fakat yer bulabilmek adına mümkün olduğunca erken gelmeye çalışınız. Bu arada filmin yönetmeni olarak galaya davet bile edilmedim o yüzden ben de erken gidip bilet alacağım" açıklamasında bulundu.