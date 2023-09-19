Altın Koza’da dünya sinemasından 21 film

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

30. Adana Altın Koza Film Festivali, 24 Eylül’e kadar Dünya Sineması programında 21 film sunuyor. Bu yıl Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Bir Düşüşün Anatomisi / Anatomie d’une chute Türkiye’de ilk kez Adana seyircisiyle buluşuyor.

Sararmış Yapraklar / Kuolleet lehdet ile Cannes Film Festivali’nde Jüri Ödülü kazanan Fin Usta Aki Kaurismaki’nin filmi de Altın Koza’da. Film aynı zamanda Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu - FIPRESCI’nin yılın en iyi filmine verdiği Grand Prix sahibi.

Amerikalı üstat Todd Haynes, bu yıl Altın Palmiye için yarışan Bir Skandalın Ardından/May December filmiyle festivalde. Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümüne seçilen Fani Dizeler / Ayeh Haye Zamini’de seyircilerini bekliyor.

Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünde FIPRESCI Ödülü alan Sömürgeciler / Los Colonos genç Şilili yönetmen Felipe Gálvez’in bu ilk uzun metrajlı filmi.

En İyi Uluslararası Film Oscarını kazanan Drive My Car’ın yönetmeni Ryusuke Hamaguchi’nin yeni filmi Kötülük Diye Bir Şey Yok / Aku Wa Sonzai Shinai Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak. Film aynı zamanda Venedik Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü Gümüş Aslan ve FIPRESCI Ödülü kazandı. Fransa doğumlu Suriyeli yönetmen Soudade Kaadan, geçen yıl Venedik Film Festivali Ufuklar bölümünde İzleyici Ödülü kazanan Nezouh’ta izlenmesi gereken filmler arasında.

Türk - Alman yönetmen İlker Çatak, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yaptığı Öğretmenler Odası / Das Lehrerzimmer ile bu yıl Alman Film Ödülleri’nde baş tacı edildi ve Almanya’nın Uluslararası Film kategorisinde Oscar adayı olmayı başardı.

Bu yıl Berlin Film Festivali’nde Panorama bölümünün açılışını yapan Deniz Kızı / La Sirene, Paris’te yaşayan İranlı sinemacı Sepideh Farsi’nin ilk canlandırma filmi.

Usta Çinli yönetmen Zhang Lu’nun, Gölgesiz Kule / Ba the zhi guano da öncelikle izlenmesi gereken filmler arasında.

Salvador kökenli Meksikalı yönetmen Tatiana Huezo Yankılar / El Eco ile Berlin Film Festivali Karşılaşmalar bölümünden En İyi Yönetmen Ödülünü aldı. Yankılar, Berlin Film Festivali Belgesel Ödülü’nün de sahibi oldu.

Uluslararası festivallerde büyük beğeni ve ödüller toplayan Europa Saraybosna’da prömiyerini yaptı, Londra ve Zürih film festivallerinde yarışacak.

Genç Yunan yönetmen Asimina Proedrou, Saman Altından Su / Piso apo tis adlı filmiyle geçen yıl Selanik Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’nü kazanmanın yanı sıra Yunanistan’ın hemen hemen bütün ulusal ödüllerini topladı.