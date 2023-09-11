Altın Koza’da Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a özel ödül takdim edilecek

30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Türk sinemasının sembol isimlerinden Türkan Şoray ile Kadir İnanır'a "Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü" takdim edilecek.

18 Eylül’de başlayacak 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a “Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü” verilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında, Adana Altın Koza Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu üyeleri Nebil Özgentürk, İsmail Timuçin, Gökhan Mutlay, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan, iki usta isme, Türk sinemasına katkılarından dolayı Cumhuriyet'in 100. yılına özel ödül verme kararı aldı.

Şoray ile İnanır, festivalin 23 Eylül'de gerçekleşecek kapanış töreninde ödüllerini alacak.

Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, 60 yılda 200'ün üzerinde filmde başrol oynadı. Sanatçı Kadir İnanır ise 55 yıllık sinema geçmişinde 150'yi aşkın filmde rol aldı.

Her iki sanatçı 1973'te gerçekleşen Altın Koza Film Festivali'ne katıldı. Şoray, "Mahpus" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, İnanır da "Utanç" filmiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne değer görülmüştü.