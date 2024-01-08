Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu
Sinema ve televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Küre, sabaha karşı ABD'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Drama dalında en iyi film başta olmak üzere Oppenheimer, 5 ödül birden kazandı.
Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının “en iyileri” için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, sabaha karşı ABD'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.
Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen 81. ödül törenine, drama dalında en iyi film başta olmak üzere en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle birlikte en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini alan Oppenheimer, damga vurdu.
"Barbie mi, Oppenheimer mı" tartışmasına konu olan fimlerden Barbie ise "en iyi şarkı" dalında ödül kazandı. En iyi orijinal şarkı ödülünü Barbie için yaptığı şarkıyla Billie Eilish O'connell ve Finneas O'connell aldı.
Öte yandan Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon isimli film ile ödül kazanan Lily Gladstone, teşekkür konuşmasını Blackfeet dilinde yaptı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Gladstone, ilk Amerikan yerlisi oldu.
Sinema dalında gecenin bir diğer öne çıkan filmi ise Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things oldu. Yedi dalda aday gösterilen filmdeki rolüyle Emma Stone müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.
TELEVİZYONDA 'SUCCESSİON' KAZANDI
81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon kategorisinde ise dördüncü ve son sezonu yayınlanan Succession’da rolleriyle Sarah Snook ve Kieran Culkin, TV drama dalında en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı.
Succession, en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere toplam dokuz adaylıkla başı çekiyordu.
İşte 81. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları:
En iyi film - drama: Oppenheimer
En iyi film - müzikal/komedi: Poor Things
En iyi yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer
En iyi aktris - drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon
En iyi aktör - drama: Cillian Murphy - Oppenheimer
En iyi aktris - müzikal/komedi: Emma Stone - Poor Things
En iyi aktör - müzikal/komedi: Paul Giamatti - The Holdovers
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer
En iyi senaryo: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari
En iyi film müziği: Ludwig Göransson - Oppenheimer
En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For? (Barbie) - Billie Eilish O'connell, Finneas O'connell
En iyi animasyon filmi: The Boy and the Heron - Hayao Miyazaki
Yabancı dilde en iyi film: Anatomy of a Fall
En iyi gişe başarısı ödülü: Barbie
En iyi TV stand up komedyeni: Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon
En iyi TV dizisi - drama: Succession
En iyi TV dizisi - müzikal/komedi: The Bear
En iyi kadın oyuncu - TV drama: Sarah Snook - Succession
En iyi erkek oyuncu - TV drama: Kieran Culkin - Succession
En iyi kadın oyuncu - TV müzikal/komedi: Ayo Edebiri - The Bear
En iyi erkek oyuncu - TV müzikal/komedi: Jeremy Allen White - The Bear