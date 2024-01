Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu

Sinema ve televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Altın Küre, sabaha karşı ABD'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Drama dalında en iyi film başta olmak üzere Oppenheimer, 5 ödül birden kazandı.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından düzenlenen ve her yıl televizyon ve sinema dünyasının “en iyileri” için verilen Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri, sabaha karşı ABD'de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen 81. ödül törenine, drama dalında en iyi film başta olmak üzere en iyi erkek oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüyle birlikte en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini alan Oppenheimer, damga vurdu.

"Barbie mi, Oppenheimer mı" tartışmasına konu olan fimlerden Barbie ise "en iyi şarkı" dalında ödül kazandı. En iyi orijinal şarkı ödülünü Barbie için yaptığı şarkıyla Billie Eilish O'connell ve Finneas O'connell aldı.

Öte yandan Martin Scorsese imzalı Killers of the Flower Moon isimli film ile ödül kazanan Lily Gladstone, teşekkür konuşmasını Blackfeet dilinde yaptı. Drama dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Gladstone, ilk Amerikan yerlisi oldu.

Sinema dalında gecenin bir diğer öne çıkan filmi ise Yorgos Lanthimos'un yönettiği Poor Things oldu. Yedi dalda aday gösterilen filmdeki rolüyle Emma Stone müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

TELEVİZYONDA 'SUCCESSİON' KAZANDI



81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon kategorisinde ise dördüncü ve son sezonu yayınlanan Succession’da rolleriyle Sarah Snook ve Kieran Culkin, TV drama dalında en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı.

Succession, en iyi drama dizisi de dahil olmak üzere toplam dokuz adaylıkla başı çekiyordu.

İşte 81. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları:

En iyi film - drama: Oppenheimer



En iyi film - müzikal/komedi: Poor Things



En iyi yönetmen: Christopher Nolan - Oppenheimer



En iyi aktris - drama: Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon



En iyi aktör - drama: Cillian Murphy - Oppenheimer



En iyi aktris - müzikal/komedi: Emma Stone - Poor Things



En iyi aktör - müzikal/komedi: Paul Giamatti - The Holdovers



En iyi yardımcı kadın oyuncu: Da'Vine Joy Randolph - The Holdovers



En iyi yardımcı erkek oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer



En iyi senaryo: Anatomy of a Fall - Justine Triet, Arthur Harari



En iyi film müziği: Ludwig Göransson - Oppenheimer



En iyi orijinal şarkı: What Was I Made For? (Barbie) - Billie Eilish O'connell, Finneas O'connell



En iyi animasyon filmi: The Boy and the Heron - Hayao Miyazaki



Yabancı dilde en iyi film: Anatomy of a Fall



En iyi gişe başarısı ödülü: Barbie



En iyi TV stand up komedyeni: Ricky Gervais - Ricky Gervais: Armageddon



En iyi TV dizisi - drama: Succession



En iyi TV dizisi - müzikal/komedi: The Bear



En iyi kadın oyuncu - TV drama: Sarah Snook - Succession



En iyi erkek oyuncu - TV drama: Kieran Culkin - Succession



En iyi kadın oyuncu - TV müzikal/komedi: Ayo Edebiri - The Bear



En iyi erkek oyuncu - TV müzikal/komedi: Jeremy Allen White - The Bear