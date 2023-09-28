Altın Portakal yönetimi 'Kanun Hükmü'nü yine seçkiden çıkardı

Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkartılmasına yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından geri adım atan festival yönetimi filmi yeniden seçkiden çıkardı.

Altın Portakal'da 'Kanun Hükmü' filminin seçkiden çıkartılmasına yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından geri adım atan festival yönetimi filmi yeniden seçkiden çıkardı.

Açıklamada, "Herhangi bir terör örgütünün destekçisi olarak tarif edilmeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Bu aşamada yeni bir karar alarak 'Kanun Hükmü' adlı belgeseli 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali seçkisinde çıkarıyoruz" denildi.