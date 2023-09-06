Altın Portakal’da yer alacak filmler belli oldu

Bu yıl 60’ıncısı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 film açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 7-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak ve Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyiciyle buluşacak 10 film belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na 43 film başvurdu. 14 kategoride Altın Portakal Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 film, Sevin Okyay, Mehmet Açar ve Muammer Brav’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Demet Akbağ’ın başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, toplam 945 bin TL tutarındaki ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

Seçilen filmlerin şöyle:

- 8×8 (Yönetmen: Kıvanç Sezer)

- Aniden (Yönetmen: Melisa Önel)

- Beraber (Yönetmen: Mete Gümürhan)

- Bildiğin Gibi Değil (Yönetmen: Vuslat Saraçoğlu)

- Hayat (Yönetmen: Zeki Demirkubuz)

- Kurban (Yönetmen: İsmail Güneş)

- Son Hasat (Yönetmen: Cemil Ağacıkoğlu)

- Tereddüt Çizgisi (Yönetmen: Selman Nacar)

- Yurt (Yönetmen: Nehir Tuna)

- Zamanımızın Bir Kahramanı (Yönetmen Miraç Atabey)

5 FİLMİN İLK GÖSTERİMİ ANTALYA’DA

Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden 8x8, Bildiğin Gibi Değil, Hayat, Kurban ve Zamanımızın Bir Kahramanı aynı zamanda dünya ilk gösterimlerini Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacaklar. Festivalde ilk filmlerini gerçekleştiren yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise Beraber, Yurt ve Zamanımızın Bir Kahramanı filmleri değerlendirilecek.

ÖDÜL TÖRENİ 14 EKİM’DE

Geçen yıl olduğu gibi Film Yönetmenleri Derneği jürisi Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi de SİYAD En İyi Film Ödülü’nün sahibini belirleyecek. Ödüller 14 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Av. Cansel Tuncer, yönetmenliğini Dr. Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.