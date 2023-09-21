Altın Portakal’dan ödülle dönen Düet, 22 Eylül’den itibaren Başka Sinema’da

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Düet, 22 Eylül'de vizyona giriyor.

İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ’ın birlikte yönettikleri, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali ve 42. İstanbul Film Festivali’nden ödülle dönen Düet, 22 Eylül’de vizyona giriyor.

Düet, alışık olduğumuz spor filmlerinin aksine bir başarı öyküsü değil bir dostluk ve büyüme hikayesi anlatmayı tercih ediyor.

Mısra ve Defne, senkronize yüzme sayesinde tanışmış ve yıllardır düet kategorisinde birlikte yarışan iki yakın arkadaştır. 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri’nde az bir farkla yarışma şansını kaçırdıktan sonra 2020 Olimpiyatları için çalışmaya başlarlar. Hayallerinin peşinden gittikleri sırada, spor için yetersiz koşullar ve Kovid-19 pandemisi gibi birçok sorunla yüzleşmek zorunda kalırlar. Kadınlar için baskıcı bir toplumda ortak hayalleri için çalışırken, karakterleri birbirinden tamamen farklı bu iki arkadaşın mücadelesi, onları zor bir kararla karşı karşıya bırakır.

Kendileri de eski senkronize yüzme sporcusu olan yönetmenler, eski takım arkadaşlarının hikayesini 6 yıl süren bir yolculukla beyaz perdeye taşıyor. Mısra ve Defne’nin hem havuzda hem de sokaktaki mücadelesini izlerken ülkenin bir dönemine de tanıklık ettiğimiz film, karakterlerini seyirciyle büyük bir incelikle tanıştırıyor.

22 Eylül’de vizyona girecek olan Düet, 23 Eylül Cumartesi 21.30, Kadıköy Sineması’nda Nil Kural’ın sunumuyla, 24 Eylül Pazar 21.15’te ise Atlas Sineması’nda Ceylan Özgün Özçelik’in sunumuyla ekip katılımlı olarak seyirciyle buluşacak.

DÜET

TÜRKİYE / 2022 / DCP / Renkli / 72’ / Türkçe-İngilizce, Türkçe altyazılı

Yönetmen: İdil Akkuş, Ekin İlkbağ

Katılanlar: Defne Bakırcı, Mısra Gündeş, Anna Yuzhakova, Nataliya Maschcuk

Yapımcı: Ali Bilgin

Yapım: Pablo Film

ÖDÜLLERİ

2022 Antalya Altın Portakal Film Festivali - Jüri Özel Ödülü

2023 İstanbul Film Festivali - Mansiyon Ödülü

2023 Documentarist - Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü

2023 Documentarist - En İyi Kurgu Ödülü