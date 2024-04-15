Altın rekor seviyede

Tarihi zirvesini cuma günü 2431 dolara kadar taşıyan ons altın, hafta sonu Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesinin ardından ilk işlem gününde 2 bin 372 dolara çıktı. Sarı maden, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,60 primle 2 bin 358 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 2 bin 451 liradan fiyatlanıyor.

Ekonomi 15.04.2024 09:41 Giriş: 15.04.2024 09:41

Güncelleme: 15.04.2024 09:51 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos