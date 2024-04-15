Altın rekor seviyede
Tarihi zirvesini cuma günü 2431 dolara kadar taşıyan ons altın, hafta sonu Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesinin ardından ilk işlem gününde 2 bin 372 dolara çıktı. Sarı maden, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,60 primle 2 bin 358 dolardan işlem görüyor. Altının gram fiyatı ise 2 bin 451 liradan fiyatlanıyor.
İran-İsrail arasındaki tansiyonun yükselmesiyle 2 bin 500 liranın üzerine çıkan altının gram fiyatı, iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için artan diplomatik çabalarla birlikte geriledi.
Tarihi zirvesini cuma günü (12 Nisan) 2 bin 431 dolara taşıyan ons altın, hafta sonu Ortadoğu'da tansiyonun yükselmesinin ardından ilk işlem gününde 2 bin 372 dolara geriledi. Altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,60 primle 2358 dolardan işlem görüyor.
Ons altındaki yükselişin etkisiyle 2 bin 500 lirayı aşan altının gramı ise aynı dakikalarda 2 bin 451 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları şöyle:
Çeyrek altın: 4 bin 170 lira
Yarım altın: 8 bin 290 lira
Cumhuriyet altını: 16 bin 655 lira