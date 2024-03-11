"Altın ve gümüşte bu haftaya dikkat"

İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcıları için bu haftaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu hafta dolar karşısındaki her şey alım ve ilave için fırsat konumunda. En çok da gümüş" değerlendirmesini yaptı.

Finansal analist İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımcıları ile ilgili uyarılarını yazdı.

TV100'deki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Küresel piyasalar için önemli bir haftaya daha başlıyoruz. Yarın ABD enflasyon verisi açıklanacak. Geçen hafta dediğim gibi bu hafta geçen haftanın tersi olacak. Yani, dolar endeksi yükselir, dolar karşısındaki varlıklar alım fırsatı verir" ifadelerini kullandı.

"Bu hafta dolar uluslararası piyasalarda değer kazanır, dolar karşısındaki varlıklar değer kaybeder" diyen Memiş, "Ancak bu hafta dolar karşısındaki her şey alım ve ilave için fırsat konumunda. En çok da gümüş" değerlendirmesini yaptı.

"Bu hafta para piyasalarında takip edeceği bant aralıkları" paylaşan Memiş, şunları söyledi:

BİST100 ENDEKSİ

"Haftayı yüzde 1,12’lik yükselişle 9 bin 155 puandan tamamlayan endeks, 9 bin 400 puana kadar yükselebilir. Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya yükseltmemesi pozitif etkiye neden olur. Ancak 9 bin 400 puan seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 8.400-9.400 puan aralığı geçerliliğini koruyor.

DOLAR/TL KURU

Resmi kur 32, serbest piyasa 33 liranın üzerinde. Resmi kur, serbest piyasaları takip eder. Döviz kurlarında yol haritamız aynı, trend yukarı. Her ay yeni rekorunu test ederek 40 liranın üzerini zorlamaya devam eder.

EUR/USD PARİTESİ

1,0940 seviyesinde. 1,0850-1,10 bandında bu hafta oyalanır. Bu hafta yeni zirvesi 1,10 seviyesi olmasını bekliyorum. Ancak kâr satışları ve dolar endeksinin (dxy) toparlanmasıyla 1,0850’ye gerileyebilir. Bu yılki hedefimde bir değişiklik yok. 1,12-1,15 seviyesi.

ONS ALTIN (XAU/USD)

2 bin 180 dolar seviyesinde. 2.100-2.200 dolar aralığı geçerliliğini korumakta. Bu hafta 2 bin 100 dolar seviyesine kadar geri çekilmesini bekliyorum. Sonra hedef yukarı. Bu yıl 2 bin 350 dolar hedefimi anımsatmak isterim. Bu haftaki geri çekilmeler alım fırsatı olacak. Özellikle gram altın yatırımcısı bu ons tarafını takip etmeli. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyorum.

GRAM ALTIN

Serbest piyasalarda 2 bin 430 lira direnci var. Ons altın nedenli geri çekilme bekliyorum. Ons 2 bin 100 dolar karşısındaki gram kaça tekabül ediyorsa oradan ilave olabilir. Alım fırsatı olarak görülmeli. Bu yıl 3 bin lira hedefi olduğunu unutmamak gerek.

ONS GÜMÜŞ (XAG/USD)

24,40 dolar seviyesinde. Dolar endeksi (dxy) nedenli geri çekilme bekliyorum. 23,60 dolar gibi. Ancak ana hedef 26 dolar. Düşüşler alım fırsatı. Gümüş, altına kıyasla oldukça ucuz kaldı. Yani, gümüşün önü altına kıyasla daha açık."