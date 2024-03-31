"Altın Vize" için yatırım eşiği 800 bin euro oldu

Yunanistan, "Altın Vize" uygulamasında asgari yatırım koşulunu bazı bölgeler için 800 bin euroya çıkardı. Uygulamayla şu ana kadar en fazla kalıcı oturum, Türkiye, Çin ve İsraillilere verildi.

Konut kriziyle mücadele eden Yunanistan'da Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayanlara ülkede yapacakları gayrimenkul yatırımlarına karşılık beş yıllık oturum verilmesini öngören "Altın Vize" programının alt yatırım sınırında çıta yükseltildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, başkent Atina'nın yanı sıra, Selanik, Mikonos, Santorini ve 3 bin 100 üzeri nüfuslu yüksek rağbet gören adalarda "Altın Vize" alabilmenin alt yatırım sınırı 800 bin Euro'ya çıkartıldı. Ülkenin diğer bölgeleri için ise bu sınır 400 bin euro oldu. Potansiyel yatırımcılar için öngörülen asgari gayrimenkul alanı da 120 metrekareye çıkartıldı.

Sanayi binalarını konuta çevirmek isteyenlerin de bundan böyle en az 250 bin euro yatırım yapması gerekecek. Tarihi binalara yönelik yatırımlar için de bu meblağ geçerli olacak.

Yunanistan Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis, bu önlemlerin hükümetin konut kriziyle mücadele politikasının bir parçası olduğunu belirtiyor. Özel sektörle işbirliği içinde tüm vatandaşlar için "uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli" konutu teminat altına almayı hedeflediklerini söyleyen Bakan, diğer yandan yatırımların da "daha dengeli koşullar altında" devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak bu adım, Yunanistan Anonim Şirketler ve Girişimcilik Derneği'nin tepkisini çekti. Dernek, Hatzidakis ve Kalkınma Bakanı Kostas Skrekas'a kaleme aldığı mektupta, bu adımın yatırımlar üzerindeki etkisinin çok büyük olacağını savunarak hükümetin konut fiyatlarını düşürme ve uzun vadeli kiracılara yönelik arzı artırma hedeflerine ulaşıp ulaşılamayacağına da şüpheyli yaklaştıklarını kaydetti.

"Altın Vize" uygulamasını hayata geçiren ülkeler, varlıklı bireylerin ülkelerine mülk edinme ve yatırım aracılığıyla para getirmesini umut ediyor. Atina, emlak fiyatlarının düştüğü ve inşaat sektörünün durma noktasına geldiği büyük finansal krizin ardından 2014 yılında uygulamayı yürürlüğe koymuştu. Yunanistan merkez bankasına göre 2018'den bu yana yüzde 20 oranında artan kiralar hanelerin alım gücünü önemli ölçüde düşürdü.

EN FAZLA KALICI OTURUM TÜRK VE İSRAİL VATANDAŞLARINA VERİLDİ

Yunanistan Göç Bakanlığı, "Altın Vize" programının 2023 yılında 10 bin 214 başvuru veya vize uzatılmasıyla rekor talep gördüğünü kaydediyor. Bir önceki yıl toplam bir milyar euroluk yatırım karşılığında 5 bin 701 vize verilmişti.

Yunanistan Anonim Şirketler ve Girişimcilik Derneği verilerine göreyse, şu ana kadar konut yatırımı karşılığında yaklaşık 20 bin kalıcı oturum verildi. Bu oturumu edinenlerin büyük çoğunluğunun ise Türkiye, Çin ve İsrail vatandaşları olduğu kaydedildi.

"Altın Vize"yle sağlanan oturum izni, beş yıl için geçerli. Ancak gayrimenkulu satın alan kişi, sahip olduğu evi elden çıkarmadığı takdirde oturum vizesinin süresi beş yıl daha uzuyor. Bu vize, başvuru sahibi ve ailesine beş yıllık oturum izninin yanı sıra Schengen Bölgesi içinde vizesiz seyahat hakkı ile Yunanistan'da iş kurma ve eğitim hakkı da tanıyor.