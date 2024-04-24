Altın yeniden yükselişe geçti: Gram altın ne kadar oldu?

Ortadoğu'da çatışmaların tırmanacağı endişelerinin hafiflemesiyle rekor seviyesinden gerileyen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 2 bin 321 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 2 bin 438 liradan alıcı buluyor.

Ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı.

İsrail ile İran arasındaki gerilimde mevcut durum ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyesinden gerileyen altının ons fiyatı 2 bin 321 dolara kadar yükseldi.

Ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı ise saat 9.30 itibarıyla 2 bin 438 liradan işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

• Çeyrek altın: 4 bin 91 TL

• Yarım altın: 8 bin 207 TL

• Cumhuriyet altını: 16 bin 313 TL

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda başlama ihtimalinin yüzde 44 ve eylülde başlama olasılığının yüzde 69 ile fiyatlandığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.